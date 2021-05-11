الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 7 مواطنين لبنانيين على صلة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 مواطنين لبنانيين على صلة بحزب الله اللبنانى.

وقال الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين على صلة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث صنفتهم على أنهم إرهابيون عالميون.

وأدرجت وزارة الخزانة اسمي إبراهيم علي ظاهر وأحمد محمد يزبك، وفقا لما نقلته قناة العربية قبل قليل.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على اثنين من مسئولي حزب الله اللبناني، أحدهما قائد عسكري كبير في جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المسئولين هما نبيل قاووق عضو المجلس التنفيذي للجماعة، وحسن البغدادي.

وقالت وزارة الخزانة إن قاووق والبغدادي عضوان في مجلس حزب الله المسئول عن انتخاب مجلس الشورى، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهو الذي يصوغ السياسات، ويسيطر على جميع جوانب الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن قاووق ندد بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وأشاد بأسلوب هجمات حزب الله.

وتابعت الوزارة أن البغدادي دافع عن الهجمات على الأمريكيين، وأشاد بالحرس الثوري الإيراني ومقاتليه في سوريا والعراق، لمهاجمته قواعد عسكرية أمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة تصنف حزب الله المدعوم من إيران جماعة إرهابية، وفرضت عقوبات على كثير من أعضائه، بمن فيهم الأمين العام ونائبه.

كما جمدت مثل هذه الخطوة أي أصول بالولايات المتحدة للمدرجين على القائمة السوداء، وتمنع الأمريكيين بوجه عام من التعامل معهم.

وقالت الخزانة الأمريكية إن من يدخلون في معاملات معينة مع المدرجين بالقائمة السوداء معرضون أيضاً لفرض عقوبات.

من جانبها، قالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، إن "حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني، واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".