أبرز أفلام عيد الفطر 2021.. وكيفية عرضها بدور السينما في ظل كورونا

قبل انطلاق الموسم يرغب الكثير من المواطنين حاليا في معرفة معلومات عن أفلام عيد الفطر 2021 لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث تصدرت أفلام العيد قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا قائمة الأفلام التي سيتم عرضها خلال وأبرز الفنانين المشاركين فيها وكيفية تشغيل السينمات في العيد وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.



أبرز أفلام عيد الفطر 2021



يشارك في موسم العيد هذا العام مجموعة مميزة من الأفلام الكوميدية والتي يتم عرضهم منذ حفلة منتصف الليل أول أيام عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض السينمائي في مصر، ولعل أبرزها فيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال حيث تدور قصته حول صحفي شاب يحاول فك رموز جريمة قتل بطلها سفاح متعلق برواية " أحدب نوتردام" الفرنسية الشهيرة لذلك يلجأ إلى طبيبة تجري له جراحة لتحوله لبطل الروية ويطلق على نفسه أحمد نوتردام لإثارة انتباه السفاح للبحث عنه وتتصاعد الأحداث في تطور طبيعي في جو من المغامرة المثيرة.

قائمة أفلام العيد

كما يشارك في موسم عيد الفطر 2021 مجموعة مميزة من الأفلام التي ستعرض في جميع دور العرض منها فليم ديدو بطولة الفنان كريم فهمي والفنان حمدي المرغني والفنان بيومي فؤاد والفنان أحمد فتحي والذي تدور أحداثه حول شاب يدعي ديدو يكون تشكيل عصابي لسرقة عالم ثري الذي يكشف أمرهم ويحاول إجراء اكتشفه الجديد عليهم وتحويلهم إلى عقلة أصبع و تتصاعد الأحداث ويتم عرض الفيلم الثاني ثانية واحدة بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنانة دنيا الشربيني والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة سوسن بدر، وتدور أحداثه حول شاب يتعرف على فتاة تعرضه للعديد من المشاكل وتتحول حياته رأسا على عقب بالإضافة إلى فيلم 30 مارس و فيلم العنكبوت وفيلم كيرى والجن

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فتح دور العرض خلال موسم عيد الفطر في ظل كورونا



تستعد جميع دور العرض السينمائي في مصر الافتتاح الرسمي لعرض أفلام عيد الفطر 2021 في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا لنسبة 25% التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء من خلال الالتزام على ارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول والالتزام بالمسافات الآمنة بين مرتادي السينما وذلك بجميع دور العرض.