الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شاكر يتفقد شركة القناة لتوزيع الكهرباء

وزير الكهرباء يشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وزير الكهرباء في
وزير الكهرباء في زيارة لشركة القناة

زار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، شركة القناة لتوزيع الكهرباء وكان في استقباله المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة والعاملين.

وعقد وزير الكهرباء فور وصوله اجتماعا مع المهندس محمد السيد، وقيادات الشركة، استمع خلاله إلى شرح مفصل عن ما تقوم به الشركة من أعمال، وكذلك المشاريع القومية العملاقة التي قامت الشركة بتنفيذها.

واستعرض من المشروعات على سبيل المثال أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية وبورسعيد وكذلك نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس وتوصيل الكهرباء إلى رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة وكذلك منطقة الجلالة ومصانع الرخام والجرانيت بسيناء، وكذلك محطات المياه والصرف الصحيوالمزارع السمكية والصوب الزراعية، وكذلك إنشاء عدد من خطوط الجهد المتوسط والمنخفض بنطاق جنوب البحر الأحمر، وتوصيل الكهرباء لأول مرة لعدد كبير من المشاريع السياحية والتنموية جنوب البحر الأحمر.

وكذلك إنشاء خط جهد متوسط من محطة محولات نويبع إلى مدينة سانت كاترين مرورا بعدد كبير بالأودية التنموية والخدمية بين مدينتي سانت كاترين ونويبع، كما اطلع على الانتهاء من توصيل الكهرباء إلى منطقة استصلاح ٣٠٠ ألف فدان شرق قناة السويس وكذلك توصيل الكهرباء إلى كامل المنطقة الاقتصادية شرق قناة السويس.

واستمع وزير الكهرباء لشرح مفصل حول الخطط والتوسعات والإحلال والتجديد التي تنفذه الشركة، كما استعرض قيمة إصدار الشركة كل نشاط على حدة، وكذلك نسب التحصيل في كل نشاط.

 وشدد الدكتور محمد شاكر على ضرورة الاهتمام بالشبكات وضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين والاهتمام بشكاوى المواطنين وضرورة سرعة حلها فورا .

كما زار وزير الكهرباء بعد ذلك مركز البيانات التبادلي لوزارة الكهرباء DR وكذلك مركز البيانات الرئيسي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والذي تقوم الشركة بإنشائهم وتم الانتهاء منه وسوف يتم افتتاح صالة التشغيل قريبا.

وفي نهاية الزيارة هنأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بقطاع الكهرباء وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر المهندس محمد السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء زيارة

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