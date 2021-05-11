تشغيل 65% من المخابز بالتناوب خلال إجازة العيد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استعدت بقطاعاتها المختلفة لاستقبال عيد الفطر وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع وتوافر الخدمات اللازمة والحد من تسريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



إضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمديريات الخدمية لمتابعة توافر السلع بالأسواق والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة فى حالة حدوث أي شكاوى أو بلاغات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند استشعار أي نقص أو اختناق في أي سلع غذائية لتعزيزها في الوقت المناسب وتحقيق التوازن والاستقرار.



أشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية) وغيرها.



جاء ذلك لقائه وكيل وزارة التموين بأسيوط محمد إسماعيل، بحضور نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة.



وأكد محافظ أسيوط تشغيل 65% من المخابز بمراكز وقرى المحافظة بالتناوب فيما بينها خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث يتم تقديم وتوفير الخدم للمواطنين ولا تتأثر خلال هذه الفترة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة للمطاحن والمخابز وتوافر الدقيق البلدي 82% والفاخر 72% من خلال المطاحن بالقطاعين الخاص والعام والخاصة بإنتاج الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية والطباقي وكذلك الدقيق الفاخر حر التداول الذي ينتج من مطاحن القطاع الخاص والذي يستخدم في الحلويات ومستلزمات الأعياد وتعمل على توفيره بالأسعار المناسبة.



وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على المحلات والمخابز ومحطات الوقود والمطاحن ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمراقبة كافة الأسواق خلال فترة العيد للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وجودتها وخاصة محلات بيع اللحوم والأسماك بأنواعها وتحديداً الأسماك المملحة بكافة أنواعها والتي يزيد الطلب عليها خلال تلك الفترة، فضلاً عن شن حملات دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسحب عينات من محال بيع الأسماك المملحة والفسيخ بالتنسيق والتعاون مع الصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات مكلفاً المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة بترأس تلك الحملات ومتابعتها والإشراف عليها مؤكداً على تحرير محاضر فورية وتوقيع الغرامات على المخالفين والمتاجرين بصحة المواطن.



أضاف وكيل تموين أسيوط أن السلع الغذائية واحتياجات المواطنين متوفرة بالاسواق ومنافذ البيع المختلفة سواء الخاصة أو التابعة لوزارة التموين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى المتابعة الدورية لحركة الاسواق أولاً بأول فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات أو شكاوى والعمل على سرعة حلها مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية طبقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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