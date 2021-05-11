الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصفدى: إسرائيل تلعب بالنار وممارساتها تدفع المنطقة لمزيد من الصراع

الصفدى
الصفدى

أعلن نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تلعب بالنار وممارساتها تدفع المنطقة لمزيد من الصراع.

وقال الصفدي في كلمة الأردن، خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بشأن أحداث القدس، "لن تنعم إسرائيل بالسلام والأمن إن لم ينعم به الفلسطينيون، ولا قفز فوق فلسطين والقضية الفلسطينية".

وطالب الصفدي، إسرائيل بضرورة وقف ممارساتها اللاشرعية، وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانها اللاإنساني على قطاع غزة.

وتابع الصفدى: "سيكون لاستمرار إسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية الإسرائيلية"، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد الصفدي أن الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء، وحماية المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحق المنطقة في السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل خيارا استراتيجيا سبيله الوحيد حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

واختتم الصفدي كلمته قائلا "لن تحقق عدوانية إسرائيل وخرقها القانون الدولي إلا تأجيج الصراع وتوسعته، ودفعه نحو الانفجار".

وفى وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة خطية من نظيره الأمريكي جو بايدن حول التطورات الراهنة، وفقا لقناة العربية الإخبارية. 

وكانت قد أعربت الخارجية الأمريكية، من جهتها، عن قلقها من اتساع دائرة العنف في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أفاد أن الأولوية على المدى القصير هي وقف التصعيد، ثم لعب دور وساطةٍ أمريكي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى القريب، مشيرا إلى ضرورة اتجاه جميع الأطراف إلى الهدوء وخفض التصعيد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت أنها أعطت الضوء الأخضر لشن سلسلة غارات متواصلة على غزة، إلا أنها استبعدت العمل العسكري البري.

أيمن الصفدي الأردن جامعة الدول العرببة فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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