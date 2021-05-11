وقفة تضامن وإسناد تونسية مع أهالى القدس وغزة

نظمت عدة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات ونقابات تونسية وطلبة فلسطينيون في تونس، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد وتضامن مع نضال شعبنا الفلسطيني ومع المقدسيين، وخاصة ما يتعرض له أهالي الشيخ جراح من محاولات لانتزاعهم من أراضيهم والاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

ورفع المشاركون، خلال الوقفة التي نظمت في ساحة الحكومة بالقضية في العاصمة التونسية، تونس، علم فلسطين ولافتات تؤكد وقوفهم ومساندتهم المطلقة لشعبنا، ورفض سياسات الضم التي يمارسها المستوطنون وسلطات الاحتلال من قمع وتنكيل ضدهم.

وشارك عدد من ممثلي اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين وطلبة فلسطين في تونس، ورددوا شعارات وأغانى وطنية.

وفى الداخل الفلسطينى، قمعت قوات الشرطة الإسرائيلية، الطلبة الفلسطينيين في جامعة بئر السبع داخل أراضي 1948، خلال وقفة نظموها مساندة للقدس التي تتعرض لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وتنديدا بالعدوان على غزة.

واعتدت قوات الشرطة بالضرب على الطلبة، واعتقلت عددا منهم، وفقا لما أوردته وكالة وفا الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، نظمت الحركات الطلابية الفلسطينية، اليوم، مظاهرة طلابية حاشدة أمام مدخل جامعة تل أبيب الرئيسي.

وحمل المتظاهرون لافتات تدين عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى والقدس المحتلة، ورددوا شعارات مساندة لحي الشيخ جراح.

فيما أصيب عدد من الشبان، اليوم، بحالات اختناق، عقب اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية ومنعت المواطنين من التنقل والحركة.

جدير بالذكر أنه أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أنها أعطت الضوء الأخضر لشن سلسلة غارات متواصلة على غزة، إلا أنها استبعدت العمل العسكري البري.