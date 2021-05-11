وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بحلول عيد الفطر

حرص المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على توجيه التهنئة لكافة العاملين بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال جولة مع عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى.

ووجه "مرسى" خلال جولته التحية والتقدير لكل العاملين بالإنتاج الحربى على جهودهم المتميزة بالعمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على إرسال برقية تهنئة للعاملين بكل الشركات التابعة للوزارة وجاء بها: يطيب لى أن أتقدم لكم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة بأصدق التهانى، وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم جميعًا بالصحة والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكان المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، طالب رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، بضرورة استكمال سير العمل، وفقًا للخطط الموضوعة سابقًا، مع الحرص على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، والالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها.

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه برؤساء الشركات، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، العضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات، مستشار الوزير، والدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، وعدد من قيادات الوزارة، موقف الموضوعات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة، وهى: (حلوان للمسبوكات، أبوقير للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان لمحركات الديزل)، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، حيث قام رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بإجراء تقديم نظرى تضمن الموقف المالى لموازنة العام 2020 /2021 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافى المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، تعويض أعباء عدم التحميل، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات)، كما تم استعراض الخطة الاستثمارية لعامى (2020 /2021) و(2021 / 2022)