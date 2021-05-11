محافظ بورسعيد: فرق عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اتخاذ المحافظة عددًا من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة والشواطي خلال أيام العيد، ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة العيد، وعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات خلال إجازة عيد الفطر، خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من تفشي كوفيد-19، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والأحياء، لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسيرعلى المواطنين وتوفيرإحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة واللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية والقري السياحية.