محافظ أسيوط يوزع 20 مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن «تمكين 2»

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدد من المشروعات للشباب والفتيات ضمن مشروع "تمكين 2" بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت وبالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ؛ وذلك بديوان عام المحافظة وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من تعقيم وقياس الحرارة لجميع الحاضرين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية ، وعلي عبدالله مدير عام إدارة جهاز تشغيل الشباب التابع لديوان عام المحافظة ، واسراء عبد الجابر مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بأسيوط ، وآن ايميل منسق مشروع تمكين بمكتب هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بأسيوط ، ومحمود عبدالله مسئول المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" ، ورضا عبد الرحيم مسئول المشروع بجمعية الرسالة الانسانية بأبوتيج ومسئولي وممثلي جمعية الرسالة الإنسانية بأبوتيج كجهة شريكة، وعدد من الشباب والفتيات المستفيدين من المشروع.

حيث تم توزيع 20مشروع لـ 25 شاب وفتاة بتكلفة إجمالية 118 ألف جنيه ضمن مشروع "تمكين" الاجتماعي والاقتصادي الذي تنفذه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بمركز أبوتيج وبمشاركة جمعية الرسالة الانسانية بمركز أبوتيج.

وأشاد محافظ أسيوط بما تقدمه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت من مشروعات وبرامج تنموية في المحافظة خاصة في تدريب وتأهيل الشباب للعمل سواء ريادة الأعمال أو حرفة ومساعدتهم في إنشاء مشروعات جديدة وتوفير مقدمة الخدمالت المالية وغير المالية لمشروعاتهم فضلاً عن المنح المقدمة لهم على هيئة أدوات ومعدات وهو ما يعد إتاحة وخلق فرص عمل ومساهمة في تأسيس مشروعات صغيرة قادرة على الاستمرار والتطور لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشروعات للشباب والفتيات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر مشيراً إلى تقديمه لكافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامج والمشروعات على أرض الواقع والمساهمة في تنفيذ مشروعات تخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت إسراء عبد الجابر مدير مكتب هيئة بلان بأسيوط أنه تم توزيع 20مشروع لـ 25 شاب وفتاة بمركز ومدينة أبوتيج بالتنسيق مع الجهة الشريكة لنا "جمعية الرسالة الانسانية بأبوتيج" من بينهم مشروعات (خياطه ، وأدوات منزلية ، وتربية دواجن ، ومنظفات ، وحلويات ، ومخبوزات ، وأعلاف ، ....) بتكلفة إجمالية 118 ألف جنيه ضمن برنامج مشروع "تمكين 2" الإقتصادي الإجتماعي الشامل للشباب والفتيات لافتة إلى توزيع 113 مشروع حتى الآن بمركزي أبوتيج وأسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة الجمعية المصرية للباحثين العلميين بأسيوط وجمعية الرسالة الانسانية بأبوتيج كجهات شريكة.

يذكر أن مشروع "تمكين 2" يتم تنفيذه على أرض المحافظة منذ يناير 2019 ولمدة 3 سنوات حيث يمتد حتى يونيو 2021 ويستهدف الفئة العمرية 18 : 35 عام من الطلاب وخريجي الدبلومات والجامعات وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال وتعلم المهارات التقنية ذات الصلة وتوفير فرص اقتصادية متساوية وبيئة داعمة على المستوى المجتمعي والمؤسسي وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم والبدء بعمل مشروعاتهم الخاصة بهم وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة بمركز ومدينة أسيوط وأبوتيج بتكلفة إجمالية 3 مليون و 355 ألف جنيه كـ"منح لا ترد" مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية على هيئة أدوات ومعدات تساعد في بدء المشروع.

محافظ أسيوط يوزع 20مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن تمكين 2 (9)

محافظ أسيوط يوزع 20مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن تمكين 2 (5)

محافظ أسيوط يوزع 20مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن تمكين 2 (3)

محافظ أسيوط يوزع 20مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن تمكين 2 (4)

محافظ أسيوط يوزع 20مشروعًا لـ 25 شاب وفتاة ضمن تمكين 2 (2)