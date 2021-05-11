رئيس العراق يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي في بغداد

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القناة الإخبارية السعودية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، استقبل في مكتبه بالعاصمة العراقية، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد.

وأشارت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقد لقاء مع الأمير خالد بن سلمان، تناول العلاقات بين السعودية والعراق.

وخلال الفترة الماضية، استقبل وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة أمس المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق عادل بن سلمان عليوي.

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وعبر عليوي عن شكره لوزير الإعلام المكلف على دعوته لزيارة المملكة ولقائه الذي تم خلاله مناقشة سبل دعم وتوثيق العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون الثنائي بين الجانبين السعودي والعراقي؛ موضحًا أن وزير الإعلام المكلف أبدى الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون وفتح آفاق التطوير بين الجانبين، وترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بين الشعبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين المملكة والعراق.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة. وقدم عليوي شكره لحكومة خادم الحرمين على حسن الضيافة والاستقبال.

بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأفق التعاون في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، إن "صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك".

وتم خلال الاتصال الهاتفي، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".

كما جرت الإشارة إلى "الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى العاصمة السعودية، الشهر الماضي، كانت الأولى من نوعها منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة العراقية في مايو2020.

وناقش الكاظمي وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، العديد من الملفات الهامة التي تختص بالتعاون في مجال الطاقة والأمن والاقتصاد.