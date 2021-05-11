الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس العراق يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي في بغداد

برهم صالح
برهم صالح

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في العاصمة العراقية بغداد. 

وأفادت القناة الإخبارية السعودية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، استقبل في مكتبه بالعاصمة العراقية، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد.

وأشارت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقد لقاء مع الأمير خالد بن سلمان، تناول العلاقات بين السعودية والعراق.

وخلال الفترة الماضية، استقبل وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي بقصر الضيافة بمكة المكرمة أمس المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات في العراق عادل بن سلمان عليوي.

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. 

وعبر عليوي عن شكره لوزير الإعلام المكلف على دعوته لزيارة المملكة ولقائه الذي تم خلاله مناقشة سبل دعم وتوثيق العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون الثنائي بين الجانبين السعودي والعراقي؛ موضحًا أن وزير الإعلام المكلف أبدى الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون وفتح آفاق التطوير بين الجانبين، وترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بين الشعبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين المملكة والعراق.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة. وقدم عليوي شكره لحكومة خادم الحرمين على حسن الضيافة والاستقبال.
بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأفق التعاون في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، إن "صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك".

وتم خلال الاتصال الهاتفي، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".

كما جرت الإشارة إلى "الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان.

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى العاصمة السعودية، الشهر الماضي، كانت الأولى من نوعها منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة العراقية في مايو2020.

وناقش الكاظمي وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، العديد من الملفات الهامة التي تختص بالتعاون في مجال الطاقة والأمن والاقتصاد.

استقبل الرئيس العراقي وزير الدفاع السعودي بغداد برهم صالح

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«يخطف المباريات بالصدفة».. تفاصيل تقرير لجنة الخبراء بالزمالك عن «كارتيرون»

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

3 شهداء بينهم سيدة وطفل فى تجدد القصف الإسرائيلى على غزة

بمشاركة سامح شكري.. بدء اجتماع الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل مستوطنين اثنين بصواريخ غزة