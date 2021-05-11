بلا مضاعفات.. مواطنون حصلوا على لقاح كورونا بأعراض بسيطة

على عكس الشائع

كان يخشى البهاء محمود، ثلاثيني، من تجربة لقاح فيروس كورونا، الذي بدأت فيه مصر منذ شهر تقريبًا، عبر إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، بسبب تجارب الأعراض الشديدة التي كان يحكيها المواطنين وتظهر عليهم عقب تلقيه.

يقول: "حجزت على الويب سايت من فتره كبيرة والمكان جالي مركز صحة الأسمرات جنب شغلي، والتعامل خلال رحلة التلقيح كان ذوق ومنظم جدًا، وبيتم التعرف على التاريخ المرضي لمتلقي اللقاح والأمراض اللي بيعاني منها".

يضيف: "وخدت المصل وأنا صايم ومظهرش عليا أي حاجة بعد أول 24 ساعة بالرغم من أن أغلب التجارب كانت شديدة، لدرجة إني شكيت في المصل، لكن تاني يوم كانت الأعراض بدأت تظهر ومختلفة شوية عن اللي بيتقال".

لم يشعر البهاء سوى بتكسير بسيط في الجسد ومنطقة الظهر ولكن مع تناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب كان يشعر براحة شديدة وكأن شيء لم يكن: "المصل كان مع الصيام تقيل شوية لكن الأعراض كلها عادية خالص مش لازم تجيلك الأعراض الشديدة دي".

والبهاء ليس الوحيد فهناك موطنون تلقوا اللقاح ولم يشعروا بأي أعراض كالتي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، إذ يؤكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من مليار شخص على مستوى العالم تلقوا لقاح كورونا، ولم تظهر أى أعراض أو حالة وفاة مرتبطة بتلقى اللقاح.

ويضيف: "اللقاحات آمنة، ومؤخرًا وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح سينوفارم الصيني، وقبلها وافقت على العديد من اللقاحات، وجميها أثبت فعالياته، حيث وصلت نسبة انخفاض الحالات الخطيرة في المجتمعات التي تم تلقيحها خلال الفترة الماضية باللقاحات إلى 99%".

وهو ما يؤكد البهاء الذي تلقى اللقاح مؤخرًا ولم تظهر عليه أعراض: "عدى تلات أيام على تناول اللقاح وحابب أقول لكل الناس تأخد التطعيم لازم تاخدوه ومتسمعوش كلام أي حد الأعراض مش قوي وبعد مرور تلات أيام بالظبط بترجع كأن مفيش أي حاجة حصلت ولا فيه أي أعراض".

كذلك راندا عماد، عشرينية، تلقت لقاح سينوفارم مؤخرًا تقول: "عرفت أن سينوفارم مش بيعمل أعراض زي استرازنيكا وخدت المصل من تلات أيام، وفيه أعراض لكنها مش شديدة أو مش شبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا أخف بكتير".

أصيبت راندا بكورونا خلال الموجة الأولى منها لذلك تعلم جيدًا أن أعراض التلقيح بسيطة ومختلفة: "أنا كنت كويسة قبل المصل وبكامل نشاطي بس بعد ما أخدته الحرارة عليت نص درجة بليل وكان فيه صداع خفيف بيروح ويجي ودوخة شوية".

توضح: "تواصلت مع طبيب وقالي إن كل الأعراض دي عادية وخفيفة بالنسبة لشكاوى ناس تانية من المصل، وأن هي مرتبطة بدخول مصل أو لقاح إلى الجسم وهو في الأول والآخر سائل غريب عن الجسم والتعرف عليه يحتاج إلى وقت".

لم يختلف الأمر لدى أدهم حمدي، 29 عامًا، والذي تناول لقاح استرازينكا في مطلع شهر رمضان، يقول: "كان دوري أول يوم رمضان لحد الفطار مفيش حاجة غير صداع خفيف من الصيام ومكان الحقنة وجع خفيف ظهر بعد كام ساعة واختفى تاني يوم".

يضيف: "محصلش تنميل خالص، لكن تاني يوم كنت همدان شوية ودرجة الحرارة زادت بنسبة بسيطة، وكل الأعراض اختفت بعد تلات أيام مع الالتزام بالأدوية والمسكنات كله راح، وبترجع زي الأول بالظبط طالما مفيش أي أمراض أو تاريخ مرضي".

يختتم: "اللي ناوي يأخده ميتأخرش واللي مش ناوي ده حقك بس بلاش تقدم على الموقع ومترحش فتعطل غيرك، وكل واحد له تجربته مش لازم تجربة كل الناس تكون واحدة، تحديدًا لقاح استرازينكا آمن ومفيهوش أي أعراض وكل الدول أوصت بيه وممكن تتابع مع دكتور في الأيام الأولى".