هشام شيحة مديرًا لقطاع الطب العلاجي بـ«صحة الغربية»

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، الثلاثاء، قرارًا بترقية الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، للعمل مديرًا عامًا لقطاع إدارة الطب العلاجى والخدمات المتكاملة بالمديرية.

جاء ذلك عقب توصية اللجنة المشكلة برئاسة طارق رحمي، محافظ الغربية، فى العام الماضي باختيار شيحة، مديرًا عامًا لقطاع الطب العلاجي والخدمات المتكاملة بالمديرية، بعد اختيار اللجنة له بالإجماع.

كان شيحة يشغل مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ونجح بتفوق في قيادة المستشفيات خلال الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، إضافة للتعاون المستمر بينه وبين إدارات المستشفيات.

ويعد شيحة من القيادات التي يعتمد عليها الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، في تفعيل المتابعة والتفتيش الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة، للوقوف على أوجه القصور والمشكلات والسلبيات، للتغلب عليها، والتواصل الدائم مع كافة المنشآت التابعة لمديرية الصحة بالغربية.

ووجد القرار صدي كبير وترحاب بين العاملين بمديرية الصحة بالغربية، وعلى رئسهم وكيل الوزارة الذي وجه التهنئة لشيحة، وطالبه ببذل المزيد من الجهد لتطوير العمل داخل مديرية الصحة بالغربية، ووجه جميع العاملين بالمديرية التهنئة للدكتور هشام شيحة، علي المنصب الجديد.