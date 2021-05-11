«الإسكندرية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر، مؤكدًا تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة تفشي جائحة كورونا.

أصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ومنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال أيام العيد، والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً، مشددًا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات المشتركة للرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور علي أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها. والعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من توفير السلع التي يشتد الطلب عليها ، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين علي مستوي الأحياء وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر، مشددًا علي رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد، مضيفًا أنه تم التأكيد علي عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء.

وناشد الشريف المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مشددا على اتخاذ عقوبات رادعة حال عدم تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات علي مدار الساعة والتعامل الفورى معها.

أضاف أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم علي أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.