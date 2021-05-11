الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: نجاح خطة رئاسة شئون الحرمين في ظل تفشي كورونا خلال رمضان

كورونا في مساجد السعودية
كورونا في مساجد السعودية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال السديس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء- إن خطة الليلة الوترية الأخيرة تأتي استكمالًا للخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك المتضمنة في محاورها تكثيف الخدمات البشرية والتقنية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحافظ على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين. 

وأشار إلى النجاح في توزيع أكثر من 400 ألف عبوة ماء زمزم داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الليلة الفضيلة، وتفويج المصلين في المسجد الحرام إلى المواقع المخصصة التي جُهزت بملصقات التباعد الجسدي في أرجاء المسجد الحرام وتوسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح، وذلك في سبيل تحقيق كل ما يمكّن ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات بيسر وأمان. 

وأوضح أن الخطة تضمنت في محاورها تنظيم عملية دخول وخروج المصلين، وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، ووجود ٩٠ مهندسًا وفنيًا من الكوادر الوطنية بالحرم المكي وساحاته يعملون على متابعة الحالة التشغيلية. 

ولفت إلى توزيع 500 كادر أمني في أرجاء المسجد الحرام ومرافقه الخارجية لتنفيذ خطط الأمن والسلامة بالمسجد الحرام، وفق نسب وأوقات معينة مراعية للخطط التشغيلية الاحترازية، ونسب توافد المصلين والمعتمرين. 

وأضاف: أنه تم فتح مصليات إضافية في القبو والدور الأرضي خاصة بحاملي تصاريح العمرة، ومصليات في الدور الأول ‏والسطح لمن يحملون تصاريح الصلاة، إضافة إلى تحديد سلم الملك فهد وسلم الشبيكة لتنظيم عمليات ‏الدخول والخروج من مصليات سطح المسجد الحرام، وتحديد السلالم الكهربائية (74 - 84 - 73 - 88) لمصليات الدور الأول، وتخصيص جسر أجياد وجسر الشبيكة للخروج فقط، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية بتوسعة الملك عبدالله لتحويل المصلين إلى الأدوار العلوية.

سعودي رمضان شهر رمضان السعودية اجراءات فيروس كورونا

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«يخطف المباريات بالصدفة».. تفاصيل تقرير لجنة الخبراء بالزمالك عن «كارتيرون»

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

3 شهداء بينهم سيدة وطفل فى تجدد القصف الإسرائيلى على غزة

بمشاركة سامح شكري.. بدء اجتماع الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل مستوطنين اثنين بصواريخ غزة