تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في القاهرة وجميع المحافظات

يحل علينا أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ولذلك تستمر عمليات البحث على محركات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث " جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات من جميع المحافظات عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في القاهرة.

ومن المعروف أن غداً الأربعاء الموافق 12-5-2021 هو أخر أيام شهر رمضان الكريم، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ونظراً لأهمية الموضوع لدى الكثير، يرصد لكم “ الدستور ” في تقريره جميع التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في القاهرة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة ( 5:28 صباحاً ) - أما موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية ( 5:31 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة ( 5:28 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد ( 5:21 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة ( 5:25 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ ( 5:27 صباحاً ) - أما موعد صلاة عيد الفطر في سانت كاترين ( 5:20 صباحاً ).

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق ( 5:28 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في طابا ( 5:14 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في شبين الكوم ( 5:28 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في طنطا ( 5:27 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور ( 5:29 صباحاً ) - موعد صلاة عيد الفطر في العريش ( 5:16 صباحاً ) - أما موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس ( 5:23 صباحاً ).

وفي سياق متصل، يستعد كلاً من الكبار والصغار للاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2021، من خلال تهنئة الأهل والأقارب والأصدقاء بتلك المناسبة المباركة التي ينتظرها الجميع من كل عام لصلاة عيد الفطر المبارك وإرسال الهدايا لمن نحب.