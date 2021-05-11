نتنياهو يعلن تكثيف القصف ضد غزة: نستهدف قادة حماس والجهاد

أنهى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، اجتماعًا لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية، بشأن التصعيد الحالي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستزيد من حدة ومعدل الهجمات ضد غزة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف: "نحن في خضم حملة عسكرية منذ أمس والجيش الاسرائيلي يهاجم المئات من حماس والجهاد الاسلامي في غزة، ولقد استهدفنا القادة وضربنا الكثير من أهدافهم النوعية".

ووجه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باستدعاء خمسة آلاف جندي احتياط.

وكذلك، عقد أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جلسة لتقييم الوضع أمنيًا، وأوعز بمواصلة قصف غزة، بالإضافة إلى توسيع الغارات لتطال أهدافًا أخرى.

وأمر كوخافي بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات ومواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.

وقرر المستوى الأمني الإسرائيلي تعطيل الدراسة، أمس الثلاثاء، في المستوطنات التي تبعد حتى 40 كيلومترا من قطاع غزة، ونحو 7 مستوطنات أخرى، وهو ما أيدته قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، بالإضافة إلى الإعلان عن تغييرات في حركة المواصلات العامة.