أوقاف شمال سيناء: صلاة عيد الفطر ستقام فى 600 مسجد

قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، إن صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجد، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المُستجد بتطهير المساجد وتحقيق التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية.

وشدد جمعة- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- على عدم السماح بإقامة صلاة العيد فى الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق ، على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق.



وأكد عدم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف المديرية أو الإدارة التابع لها المسجد، واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو الأطعمة والمشروبات خلال الصلاة .

وأوضح أن جميع المساجد ستتحدث عن موضوع أبواب الخير فى خطبة عيد الفطر، وأن الشريعة الإسلامية حافلة بكل أنواع الخير، وراعت اختلاف طبائع البشر ففتحت أبوابًا كثيرة للخير.

استطلاع هلال شهر شوال

وفي وقت سابق أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، استطلاع هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، عيد الفطر المبارك- من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة للدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس غد الثلاثاء، الموافق ١١ من شهر مايو لعام 2021.



وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وخصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، وهناك أيضًا صفحة الدار الرسمية على فيسبوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، وكذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم اللذين يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.

كما يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر.

يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة التي تقدمها دار الإفتاء لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.