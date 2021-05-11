خريطة برامج وأفلام التليفزيون المصرى فى عيد الفطر

استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية بمجموعة متميزة البرامج والأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وجاءت من بينها التالي:

التليفزيون المصري يحتفل بعيد الفطر

استعدت قنوات التليفزيون المصري الثانية والفضائية بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الفطر، تتضمن عددًا من البرامج والسهرات والمسرحيات والأفلام وتُقدم الخرائط على النحو التالي:

القناة الثانية

أول أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” ومجلة السينما وفى فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "تيمور وشفيقة"، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ومسرحية "مدرسة المشاغبين".

ثاني أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج قبل النداء وشباب ع الهوا وفي فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "عفريتة إسماعيل يس" ، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً ومسرحية "الدخول بالملابس الرسمية".

ثالث أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” و"قولوا للناس حسنا" وفي فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "الجزيرة"، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء، ومسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

رابع أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” و"قولوا للناس حسنا" وفى فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "شلة المحتالين"، و تلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ومسرحية "غزل البنات".