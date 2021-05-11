الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خريطة برامج وأفلام التليفزيون المصرى فى عيد الفطر

التليفزيون المصري
التليفزيون المصري

استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية بمجموعة متميزة البرامج والأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وجاءت من بينها التالي:

التليفزيون المصري يحتفل بعيد الفطر

استعدت قنوات التليفزيون المصري الثانية والفضائية بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الفطر، تتضمن عددًا من البرامج والسهرات والمسرحيات والأفلام وتُقدم الخرائط على النحو التالي:

القناة الثانية

أول أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” ومجلة السينما وفى فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "تيمور وشفيقة"، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ومسرحية "مدرسة المشاغبين".

ثاني أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج قبل النداء وشباب ع الهوا وفي فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "عفريتة إسماعيل يس" ، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً ومسرحية "الدخول بالملابس الرسمية".

ثالث أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” و"قولوا للناس حسنا" وفي فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "الجزيرة"، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء، ومسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

رابع أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح مسلسل “الكبير قوى” يعقبه برامج “شباب ع الهوا” و"قولوا للناس حسنا" وفى فترة بعد الظهيرة في الثالثة والربع تلتقون والفيلم العربي "شلة المحتالين"، و تلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ومسرحية "غزل البنات".

 

التليفزيون المصرى الهيئة الوطنية للإعلام خريطة افلام وبرامج التليفزيون في العيد حسين زين عيد الفطر

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