الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: 13 وفاة و999 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 428 ألفا و369 إصابة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل شفاء 1286 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 412 ألفا و102 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 آلاف و98 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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