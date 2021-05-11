كل ما تريد معرفته عن موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021

عقب إلغاء امتحانات شهر مايو يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021 وكيفية الحصول عليها والتي حصلت على نسب مشاهدة عالية حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية خلال الساعات القليلة الماضية؛ لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي إلكترونيا و موعد ظهور النتيجة

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021

حالة من القلق والتوتر تسيطر حاليا على أولياء أمور طلاب الشهادة الابتدائية خاصة عقب إلغاء امتحانات شهر مايو واعتبار الفصل الدراسي الثاني انتهى بأداء الطلاب لامتحانات شهر أبريل بسبب ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر خلال موجته الثالثة بسرعة فائقة ويقضي على الجهاز المناعي في فترة زمنية وجيزة حيث من المتوقع أن تظهر نتيجة جميع الطلاب عقب عيد الفطر المبارك مباشرة أي خلال الأسبوع المقبل.



رابط الاستعلام الالكتروني عن نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام الالكتروني عن نتائج أبناءهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا للحصول على درجات الطلاب في الامتحانات وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) للعام الدراسي ( 2020 _ 2021) دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس لمعرفة النتائج خاصة في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع منحى الإصابات منذ أواخر أبريل الماضي.

اقرأ أيضاً



خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

تحديد المحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة المقيد بها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له

الضغط على زر الاستعلام عن النتائج

ظهور نتيجة الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته بتفصيل دراجات المواد التي تم إجراء الامتحانات فيها