«الري» تواصل حماية شواطئ رأس البر من آثار المناخ

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، عدة مشروعات كبرى ضمن الخطة القومية واستكمال أخرى ضمن أعمال الحماية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، وحماية شواطئ المدن الساحلية المختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، من أجل الحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، في عدة مدن منها الإسكندرية ورأس البر ودمياط ومطروح.



وواصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع تدعيم واعادة تأهيل حواجز الأمواج الأول والثانى فى رأس البر، حيث تم عمل نقاط مساحية ثابته للمنطقة الشاطئيه المواجهة لحواجز 1 و2، كما تم توقيع محاور الحواجز على الطبيعة، بالإضافة إلى إجراء معاينة مع جهاز حماية البيئة علي أعمال الجونه التابعة لعمليه حماية المنطقة شرق ميناء دمياط مرحلة ثالثة وإنشاء حواجز أمواج للحماية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة بكافة شواطئ المدن الساحلية.



وقال المهندس أشرف حبيش، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إن الأعمال المنفذة تستهدف مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.



وأشار رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إلى إن خطة الحماية من آثار التغيرات المناخية تتضمن تنفيذ مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري "مرحلة أولى" بالإسكندرية، لحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع الحرارة والنوات الشديدة، كما تتضمن الخطة الجديدة تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية "مرحلة ثانية"، وتدعيم الحائط الغربي برشيد، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباي، وإنشاء حائط توجيه شرق مصب مصرف المكس.



يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الري تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وحماية المجاري المائية من التلوث، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة.



