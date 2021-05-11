«الطائفة الإنجيلية» تشارك بـ100 ألف جنيه فى مشروع صكوك الأضاحى

قرر القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، لهذا العام 1442م، بمبلغ 100 ألف جنيه، بما يعني قيمة 50 ألف صك أضحية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري الحالي، مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد أنه كالمعتاد الأضحية في يد أمينة، كما يتم توفيرها بدون أي مصروفات إدارية، وتصل للمستحقين بعزة وكرامة وبمراعاة جميع الضوابط الشرعية.

وقالت وزارة الأوقاف إن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وتم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبًا، والرأس من البقر تجزى عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول .

ويتضمن المشروع أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رءوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

ويعد المشروع أنموذجًا مثاليًا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا من بينها أن صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد ، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها، صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهي العزة والكرامة.

وتتميز بالحفاظ على البيئة، حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريًا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.