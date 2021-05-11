وزيرة التضامن توجه باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من كورونا بمراكز العزيمة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، منها مد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضاً متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي و صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضاً منع الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي" بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مركز تأهيل مرضي الإدمان ببورفؤاد يعد أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة – شمال سيناء "لافتا الى انه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سرير ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.



وأضاف "عثمان " فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ، أن المركز " يضم صالة جيم – وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوف العمل ، مكتبة ، مسرح ، قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية

وقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرة التضامن نيفبن القباج، بافتتاح مراكز العزيمة مؤخرا بمحافظات " بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح "، لخدمة ما يقرب من " 35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.