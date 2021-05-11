الفلبين تسجل حالتي إصابة بالسلالة الهندية

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إن الفلبين سجلت حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دلالة على عدوى محلية بهذه السلالة.

وقالت وزارة الصحة إن الحالتين تعودان لشخصين- 37 عاما، و58 عاما- يعملان في الخارج وعادا في أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة أن المريضين تعافيا، ولم يكن لديهما مخالطون في الفلبين لأنهما خضعا للحجر الصحي لدى وصولهما.

وكانت الفلبين قد شددت، في وقت سابق، من بروتوكولات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج في محاولة لاحتواء تفشي سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

ويتعين على المسافرين، بغض النظر عما إذا كانوا حصلوا على التطعيم أم لا أو موطنهم، أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعدما كانت المدة محددة بأسبوع فقط، ويتم الحجر خلال أول 10 أيام في منشأة حكومية وبقية الفترة في المنزل.

كما فرضت الحكومة حظرا على السفر من الهند وباكستان وبنجلاديش وسيرلانكا.

وطالب خبراء الصحة المواطنين بعدم التراخي والاستمرار في اتباع بروتوكولات الصحة، عقب ورود تقارير بشأن حدوث انتهاكات كبيرة في بعض المناطق بالبلاد في بداية الأسبوع.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.