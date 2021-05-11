تموين الجيزة: تشكيل 20 لجنة رقابية خلال عيد الفطر

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك تم وضع خطة الرقابة التموينية خلال فترة العيد، وتم تكليف 20 لجنة للمرور على المخابز المشتركة بمنظومة الخبز الجديدة للمرور على الأسواق والمطاحن والمخابز غير المتعاقدة خلال 9 محاور رئيسية.

وأعلنت المديرية في تقرير لها حصلت الدستور على نسخة منه أن المحاور هي:

1- المرور على المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات.

2- متابعة حركة توريد الأقماح.

3- المرور على جميع المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

4- المرور على الأسواق والمحلات العامة لتقديم سلع جيدة للمواطن.

5- المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمى بسهولة ويسـر، وكذا محطات خدمة وتموين السيارات.

6- مراقبة صرف المقررات التموينية من خلال التاجر التموينى.

7- فحص الشكاوى فور إبلاغها لغرف العمليات وإزالة أسبابها.

8- إعداد تقارير يومية عن الحالة التموينية.

9- انشاء غرف عمليات: -

يتم إنشاء غرف بالمديرية والإدارات التابعة لها كما يلى:

- غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برقم 37618652 وفاكس 37618496 من الساعة 8 صباحًا: وحتى انتهاء الأعمال.

غرفة عمليات فرعية بكل ادارة فرعية بدائرة المحافظة من الساعة 8 صباحًا: وحتى انتهاء الأعمال وذلك لتلقى الشكاوى وفحصها وإزالة أسبابها بمعرفة اللجان والحملات المكلفة بالعمل خلال فترة العيد.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخابز سوف تعمل في كل أيام العيد من الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة، وأشار المصيلحي إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد ويتم استئناف العمل في اليوم الثالث.

كما أفاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن المجمعات سوف تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساء، وأول وثاني أيام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد، وأشار التقرير الوارد للدكتور على المصيلحي إلى أن شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

هذا وقد أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال إجازة العيد وكذلك غرف عمليات بالمديريات والإدارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وأكد كمال أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي شملت أيضًا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.