بريطانيا: تطبيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية جواز سفر لمتلقى لقاح «كورونا»

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكومة البريطانية اعتبرت تطبيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS " سيكون متاحًا للاستخدام كجواز سفر لمتلقي لقاح كورونا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، ولكن فقط لأولئك الذين تناولوا جرعتين من اللقاح.



ووفقًا للحكومة البريطانية ستتوفر أيضًا نسخة ورقية، وسيكون كلاهما متاحًا اعتبارًا من يوم الإثنين 17 مايو، عندما يتم تخفيف الحظر المفروض على السفر إلى الخارج.



ومن المقرر أن يحتوي التحديث الجديد على ميزة منفصلة لعرض سجلات لقاح فيروس كورونا.. ولن يعرض نتائج اختبار فيروس كورونا، ونصحت الهيئة المستخدمين بالتسجيل لاستخدام التطبيق قبل أسبوعين على الأقل من السفر.



ويمكن طلب خطاب ورقي بعد خمسة أيام على الأقل من جرعة اللقاح الثانية، والتي قد يستغرق وصولها خمسة أيام.



وستسمح بريطانيا للسكان في إنجلترا باستئناف السفر الدولي، اعتباراً من 17 مايو، لكنها حددت عدد الجهات المفتوحة للعطلات دون حاجة إلى حجر صحي بحفنة فقط من الدول، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد بحذر من قيود العزل العام.



لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه جرى إعطاء 53.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ462 ألفًا و757 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ثلاثة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 20 أسبوعًا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 45ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفًا و840 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام و14 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.