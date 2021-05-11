اقترب شهر رمضان الكريم لعام 2021 أن يفارقنا ويحل علينا عيد الفطر المبارك، ومعظمنا يستعد لعيد الفطر بطريقته الخاصة لتهنئة الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث أن عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” ارتفعت من قبل المواطنين الصغار والكبار منهم عن رسائل برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021.

كما يحل علينا أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 يوم الخميس المقبل الموافق 13 مايو 2021، ويستعد الأهل والأقارب والمعارف لإرسال أفضل الكلمات الرقيقة للتهنئة بمناسبة هذه الأيام المباركة التي ينتظرها الصغار والكبار للإحتفال.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبكثرة من قبل الكثير على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل، لذلك تابع مع " الدستور " في تقريره أفضل رسائل تهنئة للأهل والأقارب والأصدقاء، ورسائل برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021.

رسائل برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

كل عام والأمة الإسلامية بصحة وبخير وسعادة.

ٱللهـم أسترني وأستر من أحب بستـرك الجميـل .. وآجعل تحت السّتر مآ ترضَى به عنّا .. وآجعل كل ما أوجعنا خيـرة لنا و مغفرة .

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي يوما مبــاركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنتم بألف خير.

رسائل تهنئة عيد الفطر

أعطيتك عطر الورد وألوانة وأرسل جواب أنت عنوانه أهنئك بقدوم عيد الفطر المبارك.

اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته هو وأسرته، وممن استنصرك فانصرته، وممن دعاك فاجبته ،وممن توكل عليك فاكفيته.

اللهم إني أسألك إيمانا دآئما لي ولأهلي وأسألك قلبآ خآشعآ وأسألك علمآ نآفعآ وأسألك يقينآ صآدقآ وأسألك دينآ قيمآ وأسألك العآفية من كل بلية.

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صباح العيد كل عام وأنت بصحة وخير عساه ينعاد علينا وعليك مبارك.

كل عام ونحن من الله أقرب، اللهم اجعلنا لك خاشعين، ولحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تابعين..اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته.

قبل كل الناس أسارع بقلبي والإحساس لأقول لك كل عام ونحن بخير