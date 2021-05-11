الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا بمجالات الصيد والثروة السمكية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمكتبه عدداً من المستثمرين الليبين والمصريين لتعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين فى مجالات الصيد والثروة السمكية، بحضور اللواء أحمد كامل ممثلاً عن وزارة التخطيط واللواء محمد الجمل ممثلاً عن الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دعم أنشطة الصيد بالمياة والموانئ الليبية من خلال تطوير الأسطول البحرى لبعض الشركات الليبية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الجانب المصري الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار والعقوبات التي يتم توقيعها على مراكب الصيد في حالة اختراق دول الجوار وأدت إلى الحد بصورة كبيرة من هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض الجانب المصري المشروعات التي قامت بها الدولة لتشغيل الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واقترح الجانب المصرى أن يتم توقيع برتوكول تعاون بين البلدين يتم بموجبه السماح للمراكب المصرية بالعمل بالمياه الإقليمية الليبية وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفين، كذلك تضم الاتفاقية التعاون بين البلدين بمجال الاستزراع السمكي وإنشاء مزارع تكاملية لزيادة الاستفادة من مياه الآبار مع توفير نسبة كبيرة من الكلفة لتحسين المحاصيل الزراعية وكذلك الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال صناعة السفن والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب وتبادل الخبرات فيما يخص الاستزراع السمكي والمصايد السمكية وتبادل الأبحاث العلمية.

جاء ذلك فى إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا وانطلاقاً من الرغبة المتبادلة لدى الجانبين في تطوير وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات، وتم عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانب المصري ونظيره الليبي.

الزراعة تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا مجالات الصيد والثروة

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