الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رامب صناعي» أمام مبنى مديرية تعليم الشرقية للتيسير على ذوي الهمم

رامب
رامب

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء مطلع صناعي (رامب) بديوان عام المديرية، للتيسير على ذوي الهمم وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وتقديم الخدمات لهم.

وقال الدكتورممدوح غراب إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم وتسعي جاهدة لتوفير احتياجاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتقدم المجتمع وذلك من خلال إنشاء مطالع صناعية (رامب) لذوي الهمم للتيسير عليهم و لمساعدتهم علي التنقل وإنهاء مصالحهم بمختلف المصالح الحكومية.

أضاف محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة عمل، بالتعاون بين المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء لإنشاء مطلع صناعي بكل جهة لخدمة ذوي الهمم والإعاقة الحركية والتسهيل عليهم أثناء حصولهم علي الخدمات المختلفة.

وتابع أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتي من شانها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع، مؤكدًا أن الاهتمام بذوي الهمم لن ينقطع وستشهد الفترة القادمة خدمات غير مسبوقة في العديد من المجالات.

كان محافظ الشرقية قد تابع أعمال إنشاء كوبريين بمدينة أولاد صقر بتكلفة 9 ملايين جنيه والمنفذين بمعرفة جهاز تعمير سيناء، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

خدمات محافظ الشرقية مختلفة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المصالح الحكومية الرعاية الصحية السيولة المرورية الفترة القادمة حكومية

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