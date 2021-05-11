النمسا: 21 وفاة و870 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، 870 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد “كوفيد-19” خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 632 ألفا و766 حالة، وقد تعافى منها 607 آلاف و712 حالة.. بينما توفى 10 آلاف و416 حالة.

وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1218 حالة، منها 366 حالة في العناية المكثفة.. بينما تلقى التطعيم بلقاحات كورونا 3 ملايين و677 ألفا و652 حالة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: “بورجنلاند 17 وكارينثيا 78 والنمسا السفلى 116 والنمسا العليا 126 وسالزبورج 77 وستيريا 154 وتيرول 109 وفورارلبرج 64 وأخيرا العاصمة فيينا 129 حالة”.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق “كوفيد-19”، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.