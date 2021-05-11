الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: 21 وفاة و870 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، 870 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد “كوفيد-19” خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 632 ألفا و766 حالة، وقد تعافى منها 607 آلاف و712 حالة.. بينما توفى 10 آلاف و416 حالة.

وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1218 حالة، منها 366 حالة في العناية المكثفة.. بينما تلقى التطعيم بلقاحات كورونا 3 ملايين و677 ألفا و652 حالة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: “بورجنلاند 17 وكارينثيا 78 والنمسا السفلى 116 والنمسا العليا 126 وسالزبورج 77 وستيريا 154 وتيرول 109 وفورارلبرج 64 وأخيرا العاصمة فيينا 129 حالة”.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق “كوفيد-19”، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

الصحة النمساوية النمسا كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا المستجد ترتيب إصابات كورونا عالمي ا إرشادات منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

حرارة «غير مستقرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

السيسي: افتتاحات قناة السويس تؤكد عطاء الشعب المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة جنين

قاضي قضاة فلسطين يدعو علماء الأمة إلى التحرك للدفاع عن الأقصى

الأمم المتحدة تبدي «قلقًا كبيرًا» حيال التصعيد في القدس