الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الكويت يتسلم رسالة خطية من ولي عهد البحرين

رئيس وزراء الكويت
رئيس وزراء الكويت

تسلم رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رسالة خطیة من الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفة ولي العھد رئیس مجلس الوزراء بمملكة البحرین تضمنت العلاقات الأخویة الوطیدة وسبل دعمھا بما یحقق مصلحة الشعبین الشقیقین.

وقام بتسليم الرسالة وزیر المالیة والاقتصاد الوطني بمملكة البحرین، الشیخ سلمان بن خلیفة آل خلیفة، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس وزراء الكويت في قصر بیان الیوم الثلاثاء، والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زیارته للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاءت رسالة ولي العهد البحريني إلى رئيس مجلس وزراء الكويت، في أعقاب زيارة ولي عهد البحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقِدَ أمس الإثنين، في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحضر اللقاء، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بالبحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة.

وكان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد وصل أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبله ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مطار البطين، كما كان في الاستقبال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات.

وكالة الأنباء الكويتية
وكالة الأنباء الكويتية
رئيس وزراء الكويت البحرين ولي العهد رسالة خطية الإمارات ابوظبى

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