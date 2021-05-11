الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

576 إصابة بفيروس كورونا فى عمان

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة العمانية 576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته وكالة أنباء عمان اليوم /الثلاثاء/- أنه تم تسجيل 10 وفيات وتعافي 784 حالة.


وأضافت أن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 202 ألف و713 حالة والمتعافين 186 ألفا و 391 حالة بنسبة تصل إلى 92 % والوفيات 2148 حالة بنسبة 1ر1%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14 ألفا و174 حالة.


وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 83 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات بالمؤسسات الصحية 729، فيما وصل العدد بالعناية المركزة إلى 255 حالة.

 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830  ألفًا و  716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة الع مانية عمان كورونا فيروس كورونا كوفيد

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