1320 إصابة بكورونا فى بلجيكا وإسرائيل

سجَّلت السلطات الصحية ومعهد الصحة في بلجيكا وإسرائيل ما يقرب من 1320 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية.



بلجيكا



سجَّلت بلجيكا 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة، وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا “سيانسانو”- حسبما ذكرت قناة “آر تي بي إف” الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أنه يوجد 2255 حالة حاليًا بالمستشفيات بينهم 711 مريضًا في العناية المركزة.



وأوضح أن إجمالي المصابين بالفيروس فى بلجيكا بلغ مليونًا و17 ألفًا و876 شخصًا، وتوفي 24 ألفًا و583 شخصًا.



يذكر أن 397 ألفًا و679 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260 ألفًا و514 شخصًا على الجرعة الثانية للقاح.

إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 838 ألفًا و957 حالة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و378 حالة وفاة على مستوى إسرائيل، بينما هناك 77 مريضًا في حالة خطرة و45 مريضًا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.