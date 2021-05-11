الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي: فرق طبية احتياطية بالمستشفيات الجامعية لتأمين العيد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تلقى الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استضافة المعهد اجتماع مبادرة الحزام والطريق للحد من المخاطر عبر المنصة الافتراضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للزلازل الصينية بمشاركة أعضاء المبادرة (كوريا الجنوبية - منغوليا- أرمينيا، إثيوبيا- الجزائر - فرنسا - المفوضية الآسيوية للزلازل، والمفوضية الإفريقية للزلازل).

تناول الاجتماع الأنشطة البحثية التي تقوم بها الدول الأعضاء في فعاليات المبادرة بشأن الحد من مخاطر الزلازل وموجات المد البحري (تسونامي)، وقد عرضت مصر تجربتها بعد إنشاء الشبكة القومية للزلازل، وكذلك إنشاء خريطة السيزموتكتونيك لإفريقيا، وأيضًا خريطة مخاطر موجات التسونامي للسواحل الإفريقية وطاقة حرارة باطن الأرض والتي لها تأثير مباشر على الحركات الجيوديناميكية.

واستعرضت الصين جزءا من تجربتها والتعاون الدولي التي تقوم به مع بعض الدول مثل منغوليا، وأرمينيا والدعم الفني الذي تقدمه لتلك الدول، بينما قام ممثل المفوضية الإفريقية للزلازل بعرض التجربة الإفريقية للحد من المخاطر ومدى تأثرها بجائحة كورونا، وقام ممثل إثيوبيا بعرض بعض الأنشطة البحثية في هذا المجال والمرتبطة بأخدود شرق إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن التوجيه بضرورة بذل المزيد من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للحد من مخاطر الزلازل ومواجهة تأثيرها حيث إنها تعد ظاهرة عابرة للحدود وغير مرتبطة بحدود سياسية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للمبادرة كان قد استضافته الصين خلال يونيو 2019، وكان مقررا انعقاد الاجتماع الثاني في شرم الشيخ خلال شهر أعسطس 2020، لكن بسبب الظروف التي يمر بها العالم من اجتياح جائحة كورونا، فقد تم تأجيل الاجتماع لحين تحسن الظروف، وقد تم إقرار هذا الاجتماع عبر المنصة الافتراضية للتحضير للاجتماع الرسمي والمتوقع انعقاده خلال شهر أكتوبر 2021 في القاهرة.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد عبدالغفار توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية.

كما أكد الوزير على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

كوريا الجنوبية وزير التعليم العالي البحث العلمي تسونامي التعاون الدولي رفع درجة الاستعداد التعاون الثنائي المعهد القومي للبحوث

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