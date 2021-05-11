وزير البترول يبحث مستجدات مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات مع «بكتل»

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ستيوارت جونز رئيس شركة بكتل الأمريكية لشؤون العلاقات الإقليمية والشركات، الذى يزور مصر حالياً وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والمشروعات المشتركة بين الجانبين خاصة وأن شركة بكتل لها أعمال متميزة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الذى تقدر استثماراته بحوالى 7 مليارات دولار وتصور خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة في ضوء اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه مع الشركة الأمريكية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

تعاون مصري أمريكي في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات

وأكد الملا خلال اللقاء أن مشروع المجمع يأتى في إطار استراتيجية وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض ، مؤكداً على ضرورة التنسيق للإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع.

وأضاف الملا أن مشاركة شركات عالمية عملاقة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط ومن ضمنهم شركة بكتل يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه اللجنة ودورها في نشاط الغاز الطبيعى بالمنطقة لما توفره هذه اللجنة من فرصة لتحديد الأهداف المشتركة وإعطاء ثقة لكافة الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة من خلال تكوين مناخ متوازن للاستثمارات بالمنطقة بالكامل.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة متميزة وتاريخية في مختلف المجالات ، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر.

فيما أكد رئيس بكتل للعلاقات الإقليمية أن مصر نجحت في توفير مناخ جاذب للمستثمرين في ظل مناخ مستقر وجاذب للشركات العالمية وتزايد دور مصر الريادى في المنطقة خاصة بعد انشاء منتدى غاز شرق المتوسط ، مشيراً إلى المساهمات القوية لشركتى انبى وبتروجت في الأعمال التحضيرية للمشروع وتطلع بكتل للاستعانة بالخبرات المتميزة للشركتين في الأعمال الإنشائية.

حضر اللقاء الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات "إيكم" وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفني والمهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وكريم الدسوقى نائب رئيس شركة بكتل مصر.