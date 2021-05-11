شركات الطيران الكورية توسع رحلاتها غير المنتظمة إلى الهند مايو الجاري

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية، أكبر شركتين للطيران في كوريا الجنوبية، إنهما ستوسعان الرحلات غير المنتظمة إلى الهند في هذا الشهر؛ لإجلاء الكوريين المقيمين هناك وسط انتشار جائحة كورونا.

وأضافت الخطوط الجوية الكورية وآسيانا- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية، اليوم الثلاثاء - إنهما تخططان لتوفير رحلتين و7 رحلات على التوالي في مايو إلى الهند، مشيرة إلى أنها تخطط لتسيير رحلات إلى دلهي في يومي 17 و23 مايو.

وكانت الشركتان تخططان في الأصل لتشغيل رحلة واحدة و4 رحلات على التوالي في هذا الشهر.

وقامت شركة (آسيانا) بالفعل بتسيير رحلتين إلى دلهي وبنغالورو في 5 و8 مايو، مع 5 رحلات متبقية مقررة في 11 و14 و21 و27 و30 مايو إلى المدينتين الهنديتين.

وأوضحت الشركتان أنهما ستنظران في تشغيل المزيد من الرحلات غير المنتظمة إلى الهند في الشهر المقبل حسب الطلب.

ويُطلب من طائرات الركاب المتجهة إلى إنتشون، البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية، القادمة من الهند ملء أقل من 60% من مقاعدها، ويجب أن تتجاوز نسبة الكوريين 90% من جميع الركاب.

وأوقفت الخطوط الجوية الكورية وآسيانا رحلاتها إلى دلهي منذ مارس 2020 ويوليو 2019 على التوالي، حيث عززت الهند قيود الدخول لوقف انتشار الفيروس.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.