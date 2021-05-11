الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اطلاق اسم الشهيد المجند محمد فاروق السبع على مدرسة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط، فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على إطلاق اسم الجندى الشهيد محمد صابر فاروق السبع على مدرسة البصارطة رقم 2 بمركز دمياط تخليدًا لذكراه.

وفى سياق آخر، اطلعت محافظ دمياط على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد وفقاً للضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط فى المساجد التى يقام فيها حاليا صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الإحترازية.

وعلى جانب آخر، شددت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدى الحاسم لمواجهة ظاهرة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والتعديات على أملاك الدولة، ومنع اى محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضاً على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق.

كما أعلنت عن عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف اولا بأول، مطالبة الجميع  مجددًا بالالتزام التام بكافة القرارات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. 


ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء بحضور  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و استهلت "المحافظ" جلسة المجلس بتهنئة أبناء محافظة دمياط بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن يعيده على مصر وشعبها بالخير والرخاء،وفى ضوء ذلك، أعلنت "محافظ دمياط" رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للتصدى لأزمة كورونا، و لاسيما القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الاخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتى تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء وكذا مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى تمام التاسعة مساءً. 

دمياط محافظ دمياط منال عوض الشهيد محمد صابر فاروق السبع المجلس التنفيذي

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