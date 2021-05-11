رفع القيود الحدودية بين النمسا وولاية بافاريا بعد انخفاض إصابات كورونا

اتفقت النمسا وحكومة ولاية بافاريا الألمانية على فتح حركة المرور والتنقل على الحدود بين البلدين، اعتبارًا من غد الأربعاء.

جاء ذلك فى إطار الزيارة التي قام بها المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الثلاثاء إلى بافاريا، حيث أجرى مباحثات مع رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، حول دعم العلاقات الثنائية بعد تراجع الإصابات بوباء كورونا.

وقال كورتس - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم - أن حركة التنقل عبر الحدود ستعود الى طبيعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن التسوق في البلد المجاور أصبح ممكنا مرة أخرى بعد فترة من فرض قيود مشددة بسبب كورونا على الحدود.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء البافاري أن عروض السياحة بين بافاريا والنمسا سوف يتم استئنافها بشكل طبيعي قريبا.

يشار إلى أن النمسا سوف تنهي الإغلاق العام بشكل كامل يوم 19 مايو الجاري، بينما تنهي بافاريا الإغلاق في 21 مايو الجاري أيضا، وقد سجل متوسط الإصابات في النمسا لكل مائة ألف نسمة نحو 100 حالة، بينما في بافاريا 116 حالة.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Health Site.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.