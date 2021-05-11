الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 260 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت  أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1667 حاوية مكافئة. 


وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 40 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 14368 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 


وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

محافظة السلام شاهين الإسكندرية ميناء سلامة مواجهة خيل استراتيجية

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