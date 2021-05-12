الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قال إنه سيد النقشبندي مثله الأعلى

محمد رجب يهدى قراء «الدستور» أنشودة ميلاد طه أكرم الأعياد

المنشد محمد رجب
المنشد محمد رجب

أهدى المنشد الشاب محمد رجب، عضو فرقة الشرقية للإنشاد الديني، لمتابعي «الدستور» أنشودة دينية بعنوان ميلاد طه أكرم الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويعد رجب، 24 عامًا، أحد أبرز المنشدين بالشرقية والذى مثل المحافظة فى عدة مسابقات وفعاليات دينية بالمحافظة وهو المولود في قرية الشبانات بدائرة مركز الزقازيق حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن 11 سنة في كُتاب القرية، و إلتحق بالمعهد الأزهرى.

 وقال محمد رجب حسن، لـ"الدستور"، إنه وضع قدمه على أول الطريق فى هذه الموهبة بالإنشاد في إذاعة المعهد الأزهرى الذى التحق به بعدها توقف فترة ما بين عمر ١٥و١٧عامًا، لافتا إلى أنه التحق بعد ذلك بفريق الدكتور محمد مطر للموسيقى العربية للارتقاء بموهبته.

 أضاف أنه التحق عقب ذلك بفريق الإنشاد الدينى فى قصر ثقافة الزقازيق الذى كان حديث العهد فى التأسيس، مؤكدًا أن تلك كانت البداية الصحيحة لمشوار الإنشاد، حيث تعلم المقامات الصوتية وعلم النغم، وبدأ فى توظيف صوته بطريقة صحيحة.

أكد المنشد الشاب أنه شارك فى العديد من المسابقات، ومثل المحافظة فى بلدان كثيرة، وحصل على المركز التالت على مستوى الجمهورية في مسابقة الفائزون وحصد المركز التانى في مسابقة إبداع، والمركز الأول فى مسابقة صانع الحلم، ومثل مصر في مسابقة بورسعيد الدولية وشارك في مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى الروحية.

أشار إلى أنه على وشك الإلتحلق بدار الأوبرا المصرية، وأن مثله الأعلى فى الإنشاد هو الشيخ سيد النقشبندى، وأول أنشودة فتحت له باب القبول مع جمهوره أنشودة مولاى إنى ببابك.

الشرقية محافظة الشرقية المركز الأول عيد الفطر الإنشاد الديني مهرجان سماع الشيخ سيد النقشبندي أزهري المعهد

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