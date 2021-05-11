الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طالبان من دمياط يحصدان المركز الأول على مستوى الجمهورية في العلوم والهندسة

عمر وليد والطالبة
عمر وليد والطالبة ياسمين أسامة

كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب عمر وليد البحيرى الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجال الهندسة البيئية والطالبة ياسمين أسامة حجى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجال علوم الأرض والبيئة، وذلك بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة (BaSEF2021) وتصعيدهما لتمثيل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت "المحافظ" بالتهنئة إليهم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، كما اهدتهم شهادات تقدير تكريمًا لما حققوه من فوز وتمثيل مشرف لمحافظة دمياط .

وهنأت "عوض" مديرية التربية والتعليم لحصول أبناء المحافظة على 3 مراكز أول جمهورية فى مجالات الطاقة وعلم الأرض والهندسة البيئية بالإضافة إلى حصولهم على 5 جوائز خاصة بالمعرض.

جاء ذلك فى مستهل جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء بحضور  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية. 

استكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سلسلة الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة والتى تأتى وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث إفتتحت "المحافظ" مدرسة دمياط الثانوية الفنية التجارية المتقدمة بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى لها بعدد ٢٤ فصل وبتكلفة بلغت ٩.٠٩٥.٠٠٠ مليون جنيه، حيث تفقدت الفصول الدراسية و قاعتى الطبيب و المتعددة الأغراض ودورات المياه بمبنى المدرسة الذى تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.

وفى سياق متصل، ذكرت "محافظ دمياط" فى تصريح لها اليوم انه تم بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بقطاع التعليم، والذى حقق طفرة جديدة تتماشى مع جهود الدولة فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، منوهة الى أن ٧ مدارس دخلت العام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى والكلى و الإنشاء الجديد. 
 

محافظ دمياط الدكتورة منال عوض دمياط عادل عثمان الهندسة

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