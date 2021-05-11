فرق صحة شمال سيناء تواصل حملات التوعية ضد كورونا (صور)

تواصل فرق التثقيف والإعلام الصحي والتواصل المجتمعي، بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بتكثيف جهودها للتوعية ضد كورونا وحث المواطنين من مختلف الفئات على الحفاظ على اتخاذ الإجراءات في مواجهة كورونا.



وأشار الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إلى تكليفات الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء باستمرار الحملات التوعوية على مستوى المحافظة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية، وبما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأكد أن كوفيد 19 لا يزال يمثل تهديدا علينا في ظل التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية من غسل الأيدي والحفاظ على نظافتها باستمرار، الحفاظ على التباعد الجسدي، ارتداء الكمامات، التواجد في أماكن جيدة التهوية، تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة وغيرها.. كما يجب دائما فتح النوافذ في المناطق المغلقة والحفاظ على التهوية لحماية أنفسنا ومن حولنا.

وتابع أن هناك مشاركة من مديرية الأوقاف في حملات التوعية والتثقيف الصحي لنشر الوعي بين المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في مختلف الصلوات والدروس الدينية وخطبة الجمعة.. كما يواصل فريق التواصل المجتمعي إلى جانب فرق التثقيف والإعلام الصحي نشر الوعي في مختلف المناطق والتركيز على أماكن التجمعات والمناطق المزدحمة.

ومن جانبه أوضح فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن استراتيجية العمل مستمرة.. مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكثيف الرسالة التوعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف لنشر التوعية بالمساجد على مستوى المحافظة، وأن التوعية مستمرة حتى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.



وناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم أو التوجه إلى مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام لحجز اللقاح.. مؤكدا أن التطعيم أمن وفعال ويحمي من الإصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة.

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