محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة وزير التنمية المحلية شباب الخير

رحمي: حريصون على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

دشن طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، مبادرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية شباب الخير، والتي تهدف لتوفير السلع الغذائية المدعمة للفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب رفع مستوى الخدمات لمقدمة للمواطنين وذلك من خلال انتشار (١٢) سيارة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة في أماكن مختلفة بالمحافظة سعة كل سيارة (٢) طن.

وأكد رحمي أن المبادرة تأتي في إطار توفير السلع وإتاحتها محدودي الدخل بأسعار مخفضة لتخفيف المعاناة على كاهلهم، منفذه بذلك أهداف مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياه كريمة)، حيث تفقد المحافظ السيارات والسلع المعروضة فيها مشيدًا بتنوعها لتلبية كافة احتياجات المواطن ولتخفيف العبء عن شريحة من المجتمع بتوفير سلعة عالية الجودة بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مثمنًا بذلك جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة والساعية دائمًا لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووجه المحافظ بانتشار السيارات في (١٠) مناطق مختلفة بالمحافظة وهي: طنطا أمام سبرباي بسيجر المدينة الجامعية، ثان طنطا بمساكن البترول أمام موقف الجلاء، المحلة بمحلة أبو علي، أول المحلة بأبو شاهين بجوار الفرن، ثان المحلة بميدان الششتاوي، السنطة بالجهة المقابلة لمجلس المدينة، بشئون منطقة التنظيم بمدخل بسيون، سمنود بشارع البحر ميدان النحاس منتهيًا بمدينة قطور أمام مجلس المدينة.

كما أكد الدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب منسق عام المبادرة أن المبادرة أن المبادرة إلى جانب دورها الخدمي في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا تستهدف أيضًا تشغيل عدد (٣٩٦)شاب على مدار ثلاث مراحل بمختلف محافظات مصر خلال عام.

يذكر أن المبادرة استهدفت منذ بدايتها بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة من المجلس الوطني للشباب محققة منذ بداية انطلاقها توزيع ١٦٠٠ طن سلع غذائية، لحوم ودواجن لعدد (٦٥٠) ألف مواطن على مدار شهر رمضان الفضيل.

الدكتور طارق رحمي

الدكتور طارق رحمي

الدكتور طارق رحمي

الدكتور طارق رحمي