ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1265) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (9,2 طن مفروم جلود دواجن- برجر- لانشون) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.



كما تم ضبط (9,75 طن دقيق فاخر – عدس– أرز أبيض) معبأة داخل عبوات دون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



كما تم ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) بحوزته (1,78 طن سكر تمويني – 280 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 19890 جنيه)، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على (260036 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط (2 طن كيماويات صناعية كلور- صابون سائل- مسحوق غسيل- حمض سلفونيك- صودا كاوية) دون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



كما تم ضبط (15700 قطعة مستلزمات طبية كمامة – جوانتى - حشو أعصاب) بدون مستندات “مجهولة المصدر” تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة، وضبط (6900 قطعة مستلزمات طبية جوانتى- ماسحة كحولية - 74 أسطوانة أوكسجين طبى) دون مستندات مجهولة المصدر، وتم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.