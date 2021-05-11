أرباح «الدلتا للتأمين» ترتفع بنسبة 48% في 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الدلتا للتأمين، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 47.9% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 190.81 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 128.99 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال الفترة إلى تحسن النتائج التأمينية وزيادة حجم الأموال المستثمرة والذي انعكس على نتائج صافي الدخل من الاستثمار.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 752.06 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 602.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 116.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 78.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 135.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين على زيادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة، أن الجمعية قررت زيادة أعضاء المجلس إلى 11 عضواً بدلاً من 9 أعضاء، مع تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 135.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 86.57 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 146.84 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 100.44 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019-2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 76.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 51.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.