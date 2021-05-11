بسبب إجراءات «كورونا».. المدرسون في ألمانيا يتعرضون للإهانات والتهديد

كشف استطلاع حديث للرأي، أن العديد من المدرسين في ألمانيا تعرضوا للسب والإهانة والتهديد بسبب تطبيق إجراءات كورونا في المدارس.



وفي استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من نقابة المهن التعليمية الألمانية وشمل 1500 مدرس، ذكر 22% من المدرسين أنهم علموا باعتداءات مباشرة على معلمين في مدرستهم، والتي وقعت "في إطار تنفيذ تدابير مكافحة العدوى". وتحدث 25% آخرون عن سباب وتهديدات عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الدردشة.



وبحسب الاستطلاع، فإن الجزء الأكبر من الاعتداءات جاء من أولياء الأمور، لكن بعضها جاء أيضا من بالغين ليس لديهم أطفال في المدرسة أو من منظمات تعارض علنا إجراءات احتواء كورونا، ووفقا للاستطلاع، فإن المدارس الابتدائية كانت الأكثر تضررا، وكانت الأقل تضررا المدارس الثانوية.



وعلى سبيل المثال ذكر رئيس نقابة المهن التعليمية، أودو بيكمان، أن من نماذج تلك التجاوزات تهديدات للمدرسين خلال مجالس الآباء، ومناقشات محتدمة، وعبر خطابات، وتهديدات بتقديم بلاغات جنائية وحظر من ممارسة المهنة.



وذكر بيكمان أنه يُجرى الاعتداء على مدرسين ومديري مدارس بسبب قيامهم بعملهم وتنفيذ تدابير مكافحة العدوى المقررة، وقال: "لا ينبغي أن يتم قبول ذلك على هذا النحو"، مضيفا أن وزارات التعليم هي المسؤولة عن حماية العاملين في المدارس.

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 35.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 852 ألفا و184 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 19 أسبوعا.



ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 54ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 84 ألفا و907 حالات.