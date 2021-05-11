تعرف على محطة إرشاد الفردان التى افتحها الرئيس السيسي اليوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محطة إرشاد "الفرادن" التي تعتبر من أحدث محطات الإرشاد بقناة السويس، وذلك ضمن 16 محطة يتم تطويرها على طول المجري الملاحي لقناة السويس، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك أثناء زيارته لمدينة الإسماعيلية لافتتاح عدداً من المشروعات التنموية.



وافتتح الرئيس السيسي محطة الارشاد الجديدة وضمن منظومة التحول الرقمي، وذلك بعد أعمال تطويرها لتعمل من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدي السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.



فيما تواصل هيئة قناة السويس تطوير16 محطة إرشاد على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وتعمل على بتزويدها بأحدث نظم المحاكاة، وهي بورتوفيق، الشالوفة، جينيفة، كبريت،الدفرسوار، طوسون،التمساح، الفردان، البلاح، القنطرة، الكاب، التينا، رأس العش، بورفؤاد، وبورسعيد.



وكانت هيئة قناة السويس، تعاقدت مع شركة HR كبرى الشركات الإنجليزية البحثية- لتوريد نماذج محاكاة رقمى وآخر هيدروليكى للمجرى الملاحى لقناة السويس، يستهدف اختبار تأثيرات التيارات المائية وتحديد معدلات الاطماء والرواسب الرملية واتجاهاتها على طول المجرى الملاحى والسواحل والموانئ المجاورة.

يذكر أن الشركة الإنجليزية لها خبرات تمتد إلى نحو 70 عاما فى المجالات البحثية، وتصنع أجهزة رقمية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتيارات المائية والأمواج التى تواجه الممرات الملاحية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات القومية.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.