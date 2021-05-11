الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على محطة إرشاد الفردان التى افتحها الرئيس السيسي اليوم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محطة إرشاد "الفرادن" التي تعتبر من أحدث محطات الإرشاد بقناة السويس، وذلك ضمن  16 محطة يتم تطويرها على طول المجري الملاحي لقناة السويس، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك أثناء زيارته لمدينة الإسماعيلية لافتتاح عدداً من المشروعات التنموية.


وافتتح الرئيس السيسي محطة الارشاد الجديدة وضمن منظومة التحول الرقمي، وذلك بعد أعمال تطويرها لتعمل من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدي السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.


فيما تواصل هيئة قناة السويس تطوير16 محطة إرشاد على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وتعمل على بتزويدها بأحدث نظم المحاكاة، وهي بورتوفيق، الشالوفة، جينيفة، كبريت،الدفرسوار، طوسون،التمساح، الفردان، البلاح، القنطرة، الكاب، التينا، رأس العش، بورفؤاد، وبورسعيد.


وكانت هيئة قناة السويس، تعاقدت مع شركة HR كبرى الشركات الإنجليزية البحثية- لتوريد نماذج محاكاة رقمى وآخر هيدروليكى للمجرى الملاحى لقناة السويس، يستهدف اختبار تأثيرات التيارات المائية وتحديد معدلات الاطماء والرواسب الرملية واتجاهاتها على طول المجرى الملاحى والسواحل والموانئ المجاورة.

يذكر أن الشركة الإنجليزية لها خبرات تمتد إلى نحو 70 عاما فى المجالات البحثية، وتصنع أجهزة رقمية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتيارات المائية والأمواج التى تواجه الممرات الملاحية.

 

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات القومية.

 وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

السيسي قناة السويس تصريحات السيسي قناة السويس زيارة السيسي قناة السويس تصريحات الرئيس قناة السويس الرئيس قناة السويس زيارة الرئيس قناة السويس

الأكثر قراءة

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

حرارة «غير مستقرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

السيسي: افتتاحات قناة السويس تؤكد عطاء الشعب المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة جنين

قاضي قضاة فلسطين يدعو علماء الأمة إلى التحرك للدفاع عن الأقصى

الأمم المتحدة تبدي «قلقًا كبيرًا» حيال التصعيد في القدس