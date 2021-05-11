«الدلتا للسكر»: استلام 1.55 مليون طن بنجر وإنتاج 215 ألف طن سكر أبيض

أعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، خلال أيام عيد الفطر المبارك لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار وتيسير استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

‬وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر.

وقال إنه تم استلام ما يقرب من مليون و552 ألف طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 215 ألف طن سكر أبيض سائب، وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

‬وأوضح أبو اليزيد أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن " لب بنجر " لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الانتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس‪ .‬

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد زار مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منذ ثلاثة أسابيع بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة حيث شهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل‪.

واطلع الوزير على إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع.