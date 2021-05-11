الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس لبنان يدعو المجتمع الدولي للتدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الأراضي المحتلة في فلسطين، واستهداف المسجد الأقصى، مؤكدًا أن سلب الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها بموقع "تويتر": "الرئيس عون تابع تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى، معتبرًا أن المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، مجددًا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق".

وذكر البيان، أن "الرئيس عون، حيّا صمود الشعب الفلسطيني، واعتبر أن طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيانها، أن "الرئيس عون، تلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي في "حماس" اسماعيل هنية عرض فيها للتطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على القدس، وطلب التحرك العاجل لاتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان والإجرام".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

وحمّلت «الخارجية  الفلسطينية» في بيانٍ صحفي اليوم، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد الفلسطينيين في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهالي حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.

وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الأهالي في قطاع غزة يعتبر استخفافًا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيدًا، بينهم 9 أطفال، وامرأة، وإصابة أكثر من مئة آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولحق دمار كبير في منازل وشقق سكنية وممتلكات المواطنين.

الرئاسة اللبنانية
الرئاسة اللبنانية
رئيس لبنان المجتمع الدولي إسرائيل الاراضي المحتلة القدس غزة المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

حرارة «غير مستقرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسي: افتتاحات قناة السويس تؤكد عطاء الشعب المصري

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

انسحاب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى.. وإطلاق نحو 200 صاروخ من غزة

الأحدث في الشرق الأوسط.. تعرف على وحدة القسطرة التي يفتتحها الرئيس السيسي

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تبدي «قلقًا كبيرًا» حيال التصعيد في القدس

بينهم أطفال ونساء.. الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين خلال أبريل

رابطة العالم الإسلامي تدين بشدة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين