الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الغاء اقلاع رحلة جوية بمطار القاهرة

انخفاض الحركة يلغي رحلة دولية بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

 

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن إلغاء رحلة الخطوط الجوية العمانية بين مطاري القاهرة ومسقط، اليوم الثلاثاء، لعدم الجدوى الاقتصادية من إقلاعها نتيجة قلة الأعداد الركابية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعبة في تلك الحالات لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي قد تلقت إخطارا من شركة الخطوط الجوية العمانية، يفيد بإلغاء رحلتها “سفر ووصول” بين مطاري القاهرة ومسقط، لانخفاض الأعداد الركابية على متن الرحلة المقررة.

وأشارت المصادر، إلى أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول فصل الصيف.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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